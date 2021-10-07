YouTuber實測《魷魚遊戲》拔河戰略！想成功必須有1前提
南韓影集《魷魚遊戲》才剛播出沒多久，就在海內外引發討論，其中劇中角色透過重玩童年遊戲帶出貧窮、脫北者、勞工議題等，觀眾除了看劇中角色勾心鬥角外，現實中也有不少人躍躍欲試，想重現《魷魚遊戲》當中的熱門比賽，近日韓國Youtuber就親自實測劇中的「拔河策略」是否可行，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 15:30:47
南韓Youtuber「진용진」擁有近220萬訂閱數，近日上傳了測驗《魷魚遊戲》當中李政宰團隊採用的拔河策略，分別讓5名壯漢待在同一隊，對上由3名相對瘦小的男子與2名女生組成的隊伍，一開始兩隊純粹以力量比拚，果不期然相對瘦弱的組別毫無招架之力直接被拉走；接著再讓瘦弱組模擬劇中技巧，將繩子夾在腋下、雙腳平行，還試圖用「每個人先往前讓三步」的策略打算以退為進，卻絲毫無效，輕鬆被壯漢組拉倒。
然而，接著他們改變了兩隊的人力配置，將身材壯碩、力氣較大的選手與相對瘦弱的選手混搭安排，試著讓兩隊的力氣平均，再讓其中有兩名女選手的那段採取劇中拔河策略，沒想到實測結果卻開始有了拉鋸，不像先前一面倒的慘況，最後更由採取策略該組成功撐下！
對此，Youtuber「진용진」也在影片末段總結表示，想要靠《魷魚遊戲》當中的拔河策略，當中的前提是兩隊力氣差距不能過大，否則若像最開始有著懸殊差距，策略就無法奏效；但要是雙方條件相差不大，在賽場上有戰略的那方則比較有機會獲勝。（編輯：楊智傑）