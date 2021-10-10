救難隊上山找受困者！巧遇酒醉男「結局逆轉」 全場傻眼
醉酒後真是什麼都會發生！土耳其一名男子在喝得酩酊大醉後於森林中散步，不久撞見一支正在找尋失蹤者的救難隊，熱心的醉漢自告奮勇加入，不久後卻在相處了幾個小時的隊員口中聽到自己的名字，這才恍然大悟得知大家搜尋的就是他本人！
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 13:00:00
外媒報導指出，50歲的男子「穆特魯（Beyhan Mutlu）」9月28日時醉酒後在森林中閒晃，正巧遇見一支搜尋失蹤者的隊伍，熱心助人的他毫不猶豫加入搜救行列，與隊員和志工們穿梭在森林中數個小時，直到一名隊員高喊失蹤者的姓名，穆特魯瞬間驚醒並回答：「我在這！」眾人才得知他們搜尋了數個小時的人就在自己身邊。
穆特魯居住在土耳其西北部布爾薩省（Bursa）的伊內格爾市（Inegöl），當天與友人酒過三巡後隻身前往森林，妻子和友人發現他斷聯了數個小時，於是報警尋求協助。該支救難隊伍中除了專業搜救人員，加入不少當地居民和穆特魯的好友，但應是夜色昏暗導致穆特魯好友並未發現他，直至人員喊出失蹤者名字才真相大白。
在穆特魯順利「尋回自己」後，救難人員立刻將其安全送回家，目前不確定這名醉漢是否會有額外罰則。（編輯：李惠婷）