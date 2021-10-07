主管暖送點心犒賞！她嗨問：很難遇到嗎 前輩揭暗黑動機
踏入職場後除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。想要升遷當上管理階級，本身工作能力達標以外，也會因為是否具備能與團隊進行良好溝通的能力而列入考慮。在台灣有不少主管會利用「請客」的方式偶爾替下屬們點個飲料、小點心希望增進感情，日前就有女網友開心表示，一向嚴肅的主管日前卻突然買來一箱零食、泡麵和飲料犒賞同事們，讓她感到相當暖心，經歷曝光後也引來不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 16:44:50
這名女網友在社群論壇《Dcard》發文表示，由於工作最近相當忙碌，不只會議行程滿檔，就連吃飯時間都擠不出來，沒想到平時一向嚴肅的主管，此時卻準備了一大箱零食打算犒賞原PO和同事們，更讓她驚喜的是，主管還特別準備大家喜歡的小零食點心，「太神奇！有我愛喝的蜂蜜菊花茶跟泡麵，還有其他同事喜歡的梅子」。
而收到喜歡的食物也讓原PO瞬間感覺被療癒，這陣子加班的辛苦也稍微減輕了，同時也拍下這箱主管的心意，詢問網友們「好奇你們公司的主管會這樣請喝飲料吃東西嗎？」。而該篇貼文曝光後，不少網友也紛紛恭喜原PO遇到了好主管，「這種關心員工的主管不多耶」、「好主管比好老公還難遇到」、「真好，我怎麼都遇到神經病老闆、情緒化主管，不爽就大罵員工」、「+1，每個月開會都會點飲料或垃圾食物，唯一缺點就是擔心會胖」。
不過也有前輩無奈點破職場現況，「你太天真了，一點零食飲料就被打發，零食飲料讓員工多點產出是主管的基本技巧，真正好的主管是在屬下加班的時候叫他們早點回家」、「給零食送飲料當然很好，但我心目中最理想的主管，是願意跟下屬好好討論與分配工作，工作上的難題他就算當下沒有立即解決的辦法，他也會跟著下屬一起嘗試、討論」，另外也有許多網友分享外商公司或新創公司的福利也是如此「去外商工作看看吧，你會覺得這是基本配備」。（編輯：楊智傑）