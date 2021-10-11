男偷藏私房錢GG了！人妻嗆：這樣婚姻很可悲 全場戰翻
如果手邊突然多了一筆錢，你會藏起來當作私房錢，還是與另一半坦誠以對？一名人夫在爆料公社匿名館發文，表示日前他偷偷藏私房錢，未料老婆發現後大發雷霆，直接跟自己冷戰一星期，讓他哀怨地上網求助：「藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 09:00:00
這名人夫表示，日前因為公司多發了一筆獎金，便偷偷夾在書本裡藏起來想當私房錢用，沒想到某天被老婆發現後，她非常生氣並與自己冷戰一星期，由於老婆完全漠視他，這名人夫只好不停傳訊息向太座道歉，沒想到只被她回一句：「藏私房錢的婚姻是可悲的」讓他傻眼地詢問網友：「請問已婚朋友，藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」。
網友看了原PO的故事都紛紛留言：「相信我你老婆自己也藏私房錢」、「我覺得沒錢可藏比較可悲」、「現在還有人有不藏私房錢的嗎？我老公藏在鞋櫃，我每天早上都看著他的私房錢，然後他到現在還不知道我已經知道了！」。
不過另外也有網友好心提醒「有些人會想，是不是有了私房錢後就會開始東搞西搞之類的！所以這才是老婆生氣的地方，你也可以好好跟老婆溝通看看有私房錢是為了什麼等等」、「你老婆大驚小怪的要先知道私房錢是用來做什麼的比較重要，最好的掩護方法是這筆錢就說是要給老婆！只是還沒存夠看看是否能消老婆的氣」。（編輯：陳珮瑜）