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男偷藏私房錢GG了！人妻嗆：這樣婚姻很可悲　全場戰翻

▲網友在網路抱怨私房錢被老婆發現，還被冷言回「藏私房錢的婚姻是可悲的」！讓他非常傻眼。（示意圖／取自shutterstock）
▲網友在網路抱怨私房錢被老婆發現，還被冷言回「藏私房錢的婚姻是可悲的」！讓他非常傻眼。（示意圖／取自shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-10-11 09:00:00

如果手邊突然多了一筆錢，你會藏起來當作私房錢，還是與另一半坦誠以對？一名人夫在爆料公社匿名館發文，表示日前他偷偷藏私房錢，未料老婆發現後大發雷霆，直接跟自己冷戰一星期，讓他哀怨地上網求助：「藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」。

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這名人夫表示，日前因為公司多發了一筆獎金，便偷偷夾在書本裡藏起來想當私房錢用，沒想到某天被老婆發現後，她非常生氣並與自己冷戰一星期，由於老婆完全漠視他，這名人夫只好不停傳訊息向太座道歉，沒想到只被她回一句：「藏私房錢的婚姻是可悲的」讓他傻眼地詢問網友：「請問已婚朋友，藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」。

▲原PO在臉書社團詢問網友的意見。（圖／翻攝自爆廢公社匿名版）
▲原PO在臉書社團詢問網友的意見。（圖／翻攝自爆廢公社匿名版）
網友看了原PO的故事都紛紛留言：「相信我你老婆自己也藏私房錢」、「我覺得沒錢可藏比較可悲」、「現在還有人有不藏私房錢的嗎？我老公藏在鞋櫃，我每天早上都看著他的私房錢，然後他到現在還不知道我已經知道了！」。

不過另外也有網友好心提醒「有些人會想，是不是有了私房錢後就會開始東搞西搞之類的！所以這才是老婆生氣的地方，你也可以好好跟老婆溝通看看有私房錢是為了什麼等等」、「你老婆大驚小怪的要先知道私房錢是用來做什麼的比較重要，最好的掩護方法是這筆錢就說是要給老婆！只是還沒存夠看看是否能消老婆的氣」。（編輯：陳珮瑜）

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