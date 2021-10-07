《魷魚遊戲》身歷其境！場景圖開放下載　視訊會議快換上

近日引起話題的南韓影集《魷魚遊戲》，劇中講述在現實生活中欠債、遭遇困境的一群人，受到神秘組織的邀約參加一場獎金遊戲，且是賭上性命的獎金遊戲，因其呼應職場、人性的黑暗生存之道，讓觀眾融入戲劇感同身受，而現在不需要收到邀請函就能參加遊戲了！Netflix官方粉絲團上傳了劇中的高清場景圖，11款劇中景色任君挑選，不光有宿舍場景，還有椪糖、彈珠、玻璃橋，甚至是廁所、迷宮樓梯等，讓粉絲們自行下載！透過放在視訊會議的背景，讓自己進入《魷魚遊戲》吧！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書） ▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）▲《魷魚遊戲》身歷其境！高清場景圖開放下載 視訊會議快換上（圖／翻攝自《Netflix》臉書）逼真高清的遊戲場景，也讓網友笑喊很實用要偷偷換給老闆、老師看，「下次跟老師開會的背景」、「哇，，，會超級認真工作，不然投票過半數可以離職嗎？」、「我要換給老師看」、「會有反效果吧！…（都不敢想下去了）」。目前《魷魚遊戲》全9集在Netflix熱播中，並且導演表示將有望推出第二季續集。（編輯：鍾怡婷）YouTuber實測《魷魚遊戲》拔河戰略！想成功必須有1前提辣模Cos性感版《魷魚遊戲》 7萬人驚：我要玩這個版本《魷魚遊戲》火紅 英語隱藏字幕卻被批：沒抓到精髓