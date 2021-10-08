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交友軟體別只說「嗨」當開場白？他吐必勝招數：一定秒回

▲交友軟體別只說「嗨」當開場白？他吐必勝招數。（示意圖／取自unsplash）
▲交友軟體別只說「嗨」當開場白？他吐必勝招數。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 08:39:41

現在許多人會利用交友軟體拓展交友圈，不只是為了找另一半，也會利用軟體來找興趣相投的朋友，不過剛開始用交友軟體，雙方是從「網友」開始當起，還沒見到時，僅能用社交平台聊天。近日有網友在網路上表示疑惑「交友軟體只說『嗨』當開場白是不是超雷？」對此就有鄉民點出了必勝招數，直言「一定秒回」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「交友軟體上比較有趣的開場白」的文章表示，「因為生活圈比較小，參加活動認識的人都沒火花」，原PO更直言「疫情期間下載交友軟體試試，但幾乎80％以上配對到的男生都是說『嗨』＆『早安／午安／晚安』＆『在幹嘛？』然後就沒下文...」原PO最後也疑惑「請問這是個常態嗎？覺得一直打招呼真的沒什麼意義，而且蠻煩的，尤其直接就要加賴聊天的，從交友軟體轉去LINE，一樣在那邊打招呼，倒不如直接分享當天有趣的時事啊！這種單純打招呼、放話就閃的，真的沒辦法，問問有沒有比較有梗有趣、讓人想往下聊的開場白啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲有過來人分享必勝秒回的絕招，就是「從對方自我介紹欄位下手」。（圖／美聯社／達志影像）
▲有過來人分享必勝秒回的絕招，就是「從對方自我介紹欄位下手」。（圖／美聯社／達志影像）

網友們紛紛留言表示「都馬看臉，長得醜開場有趣你會回喔」、「我自己網聊會先簡單打招呼之後，直接切入正題，如果彼此有共同興趣會直接分享自己的經歷體驗，如果沒太多共同興趣會從自介文內的關鍵字去延伸話題，如果自介沒打或沒重點，就翻照片找可以聊的東西」、「交友就是看眼緣啊，也都不認識，當然簡單打招呼，會互丟話題，才能聊下去， 都被動也很難聊下去」、「很現實啦，男女都一樣啦，互相都在看眼緣」。

而也有過來人分享必勝秒回的絕招，就是「從對方自我介紹欄位下手」，「沒寫自介就pass，代表他沒有在用心，而自介能聊的點很多，基本上就挑你能聊的問」，但他也說「我其實也不怎麼會聊天，但如果我開場得很爛，對方也願意接下去，那代表對方是有心要聊，他如果寫得比較籠統，就用問句開場吧『音樂：喜歡聽的類型？』、『旅行：去過什麼國家？』、『美食；喜歡吃什麼料理？』」，最後也提醒「反正得失心不用太重，聊爆就再換就好，千萬不要跪舔養公主」。（編輯：王柏文）

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