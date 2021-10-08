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鄭家純「直播屠龍」風向逆轉！老K吐心聲：博恩無辜受害

▲藝人鄭家純（雞排妹）昨（7）開直播爆料脫口秀演員龍龍（右）不斷利用公司對她的信任，並發布解約聲明。而當事人老K也在深夜寫下心裡話吐露無奈心聲。（圖／老K、龍龍臉書）
▲藝人鄭家純（雞排妹）昨（7）開直播爆料脫口秀演員龍龍（右）不斷利用公司對她的信任，並發布解約聲明。而當事人老K也在深夜寫下心裡話吐露無奈心聲。（圖／老K、龍龍臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 09:21:45

脫口秀演員龍龍指控老K霸凌事件持續炎上，博恩、賀瓏等人也捲入風波，怎料昨（7）與龍龍同個經紀人的藝人鄭家純（雞排妹），不但曬出與龍龍的「合約終止通知」，更和經紀人康姐一同開直播「屠龍」，說明最後決定要與龍龍解約的原因，吸引超過6萬人湧入觀看，風向瞬間逆轉，而當事人老K也在深夜寫下心裡話，透過臉書粉專吐露心聲。

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鄭家純宣布公司與龍龍解約後，於直播中提到讓她難以接受的是，龍龍6日PO出反擊影片當中聲淚俱下是set好的，更不斷利用公司對她的信任，就連發現老K在炎上現場並未提及「男朋友」三個字後，龍龍也僅淡淡回應「我記錯了」，成為最後一根稻草瞬間惹怒鄭家純，因此開直播「屠龍」。

直播引來超過6萬人觀看，眼看風向瞬間逆轉，當事人老K也在深夜裡默默吐露真心話，回應「很多人猜我現在心情一定很開心，其實蠻平靜的」，同時替「揮淚斬馬謖」的博恩護航「我看到有一些人轉去罵博恩沒擔當，拜託，他從頭到尾都是這次事件無辜的受害者好嗎？只是就像館長說的，他真的哭的比較陰柔而已」，接著也強調「無論未來如何，曾博恩跟賀瓏永遠是我喜劇路上最好的兩個兄弟，我深信他們也是這樣想的，不用企圖分化我們啦！喬瑟夫我也愛你啦！」。

而挨轟口徑不一致的龍龍才剛過完生日，針對鄭家純的直播內容也只簡單回應「被切割ㄌ。但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏。」，更在IG上提到「昨天第三個許的願望是希望喜劇圈越來越好」，同時更新了臉書「關於」版面，將康姐聯絡方式全數移除，僅保留個人電子信箱，31字的真心話，更是引發網友們討論。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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