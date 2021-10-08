鄭家純「直播屠龍」風向逆轉！老K吐心聲：博恩無辜受害

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直播引來超過6萬人觀看，眼看風向瞬間逆轉，當事人老K也在深夜裡默默吐露真心話，回應「很多人猜我現在心情一定很開心，其實蠻平靜的」，同時替「揮淚斬馬謖」的博恩護航「我看到有一些人轉去罵博恩沒擔當，拜託，他從頭到尾都是這次事件無辜的受害者好嗎？只是就像館長說的，他真的哭的比較陰柔而已」，接著也強調「無論未來如何，曾博恩跟賀瓏永遠是我喜劇路上最好的兩個兄弟，我深信他們也是這樣想的，不用企圖分化我們啦！喬瑟夫我也愛你啦！」。
而挨轟口徑不一致的龍龍才剛過完生日，針對鄭家純的直播內容也只簡單回應「被切割ㄌ。但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏。」，更在IG上提到「昨天第三個許的願望是希望喜劇圈越來越好」，同時更新了臉書「關於」版面，將康姐聯絡方式全數移除，僅保留個人電子信箱，31字的真心話，更是引發網友們討論。（編輯：楊智傑）
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