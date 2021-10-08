紙本五倍券登場！進超商還「多1步驟」惹網怨：等了半天
振興五倍券今（8）正式上路，數位與紙本同步啟用，不少第一批在超商預約紙本券的民眾一早就湧入超商兌領，各地領券情況大不同，不過有網友就發現想要到超商憑先前預約成功的小白券領取五倍券行不通，還得多一個到事務機台操作的程序方能順利兌領，這就讓不少網友被惹火抱怨「為啥領券還要再操作一次機器啊？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 12:30:15
第一批在超商預約紙本券的民眾今天起可以至超商兌領，不過有網友就在PTT上發文表示，原以為只要拿之前列印的「小白單」到超商就可以領券，沒想到進超商才發現小白單根本沒用，「序號手機也會寄，啊領券又要再操作一次，機台也會當機，所以一個人也要弄很久才好」，在事務機台前操作半天的他也不禁納悶「啊為啥不乾脆拿之前那張小白單跟證件去領就好？還要再操作一次勒？」。
該篇文章曝光後也引起不少人共鳴，紛紛留言直呼「之前還一直講小白單很重要不能丟，結果……」、「等半小時了，直接拿預約白券換就好不香嗎？結果相同步驟再做一次」、「超浪費時間，再排一次」、「還要操作領也太麻煩」、「等到崩潰中」。
事實上，第一批有成功預約紙本五倍券的民眾，需至當初預訂的超商、超市或藥妝門市，無法跨店領取，保留預約成功的小白單也是為了方便民眾記得；此外，領取時間為每天早上9點至晚上10點，收到簡訊通知後或在五倍券官網查詢後，即可前往超商，到事務機插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，然後持小白單、健保卡至櫃檯，完成領取簽收紙本五倍券；另外也可進入超商APP五倍券專區，輸入政府發送領券簡訊序號與身分證末4碼，再憑條碼、身分證到櫃檯領取。（編輯：楊智傑）