3秒膠黏到手別用力搓！日商傳授「私藏技巧」輕鬆甩殘膠
三秒膠對日常生活中用來沾黏修補相當便利，不過民眾也時常發生在塗抹使用時，不小心黏到皮膚上，情急之下可能會想盡辦法搓揉掉，這種做法卻反而會讓膠劑黏附的更牢，怎麼拔也拔不下來。日本黏著劑廠商Cemedine先前就透過推特教學，使用者如果不巧遇到這種尷尬情況，正確除去手指殘膠的方式。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 15:00:00
日本黏著劑廠商「Cemedine」在推特上發布了一支教學影片，並解釋人們習慣在手指或皮膚沾到3秒膠時，第一反應就是想辦法搓揉掉，不過其實只要將手泡進大約攝氏40度的溫熱水，再一邊泡一邊搓，讓溫水成功軟化膠與皮膚沾黏接觸的部分，就能輕鬆解決。
此外，Cemedine也強調，其實3秒膠也不會這麼輕易就被皮膚吸收，就算黏到之後並沒有辦法直接泡熱水處理，只要日常生活盥洗時用溫水清洗，過了幾天後人體的新陳代謝就會自然代謝掉3秒膠，手指就可以正常活動了，反而是當下用力摩擦才容易受傷。
不過除了溫水沖泡、自然脫落外，也有民眾會使用「去光水」、「除膠劑」等化學藥劑來去除3秒膠，對此Cemedine則坦言，用含丙酮的去光水確實能快速達到效果，卻也容易因此對皮膚造成損傷，建議可以用化妝棉當介質，再輕輕擦拭接觸部位，避免直接損傷。（編輯：楊智傑）