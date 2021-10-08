搭飛機座位代碼有禁忌！絕不出現字母「I」 真實原因曝
許多人在跨國旅遊時，都會選擇搭飛機，隨著國內疫情逐漸受到控制，施打疫苗的人數也逐漸提升，許多民眾都期盼著能夠開心訂購機票，搭乘飛機出國旅行的日子。不過其實飛機的座位代碼上有個「隱藏設定」，那就是英文字母「I」絕對不會出現，背後原因曝光後也讓不少網友直呼長知識了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 16:21:07
仔細閱讀「1111111I111111I11I1」，你能一眼看出句子內有幾個「1」、幾個「I」嗎？華航日前透過臉書粉專表示，飛機座位代碼當中，英文字母的「I」是完全部會出現的，原因自然就是為了避免與阿拉伯數字的「1」搞混。因此在購買機票、報到時，座位H、J中間並不會「隔開坐」，而是相鄰的位置。
此外，也有民眾好奇和數字「0」很像的字母「O」又該怎麼辦，有內行就留言回應「機位沒有到O喔！大部分都是只有A-K（少I），一排10個位置或10個以下」，文章曝光後也有許多網友幽默回應「是要乘客乖乖不要亂唉(I) 嗎？」、「坐哪裡都可以！只要手握登記證希望無窮」、「貼心的設計，以後搭機就不用猜半天了！」、「難怪上次我拿到H，我朋友拿到J，一開始還以為旅行社故意的，原來是因為這樣啊」，下次訂機票時不妨仔細檢查看看吧！。（編輯：楊智傑）