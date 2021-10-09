流感和新冠疫苗可同時打？美疾管署籲民眾都要接種

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美國CDC和醫學專家點出過往的經驗證明不論兩種疫苗同時接種或分開，效用和副作用都沒有明顯差別。
聖裘德兒童研究醫院 (St. Jude Children’s Research Hospital)流感專家理查．瑋比 (Richard Webby)表示，「照之前的慣例，我們經常在同一時間幫孩童施打數種疫苗」。
專家也補充道，隨時注意近期需要接種的疫苗在今年更是重要。
由於去年大部分的人都有配戴口罩和居家工作，去年的流感季幾乎沒什麼感覺。然而今年隨著許多店家重新開幕迎客，專家無法預測流感季會有多嚴重。
理查．瑋比表示，「最令人擔憂的是如果它們同時在空氣中傳播，我們會面臨雙重的疫情。麻煩的是這樣的情況會在讓已經緊繃的醫療健保體系帶來額外的壓力。」
美國CDC建議滿六個月以上的民眾每年應接種一次疫苗，並表示理想狀況下，每個人都應在10月底前接種完疫苗。因為流感疫苗需要10到14天才能完全生效，所以如果你等到流感開始感染周遭的人後才接種，身體可能沒時間建立起保護力。疫苗的選擇因年齡而異，但仍有多種類型的注射或鼻腔噴霧版。
小提醒：COVID-19, 感冒和流感都有雷同的症狀，所以如果你在這段期間有感到不適，美國CDC建議先延後疫苗接種，等到病好了再前往以免感染他人。
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