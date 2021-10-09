房市／信義房屋黃茂書任「故事火炬手」傳遞全運會聖火

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愛地球的他在2011年響應由前超跑好手林義傑所發起關懷水資源超跑活動，在甘肅跑完250公里，藉此呼籲全球珍惜水資源，多運動少排碳；2013年也主動在信義房屋發起單車環島傳愛活動，號召30位單車勇士完成11天環島，更透過內外部募捐獲得737萬元捐助給罕病基金會，顯示他藉由運動，展現樂於助人的熱情與決心。
任職於信義房屋25年，黃茂書說:「養成運動的堅持，其實最難的是穿上跑鞋出門的那一刻，如同工作一樣，最重要的就是每一件事的起心動念，只要勇敢踏出第一步，就算成功一大半。」這次參加徵選很大一部分是信義房屋從25年前就灌輸他堅持及樂活的正向觀念，每天堅持制訂計劃表使他能在預定的時間內完成工作，讓他有更多閒暇的時間來運動、訓練，現在驅使他繼續跑下去的動力，同時也來自於在信義團隊有非常多運動愛好者一起相約征服國內外各大路跑或三鐵賽事，這次希望藉由火炬傳遞，將信義正向理念傳遞到全台灣。
已成立40年的信義房屋為黃茂書成為今年全運會的火炬手感到非常開心與驕傲，現場組成信義房屋加油團來替黃茂書加油，更承諾未來將與每一位信義夥伴一同響應奮戰不懈的運動精神，並持續鼓勵同仁樂活工作，希望民眾一同創造永續好生活。