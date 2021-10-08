OK超商在台灣賣點是啥？內行全指「最強優勢」：店員太神
台灣超商隨處可見，不少店總是提供許多便民服務和商品，吸引顧客們前往消費。而台灣四大超商「7-11、全家、萊爾富、OK」廣為人知，就有網友好奇詢問「ok超商的賣點是什麼？」而引來內行人揭曉最強優勢，直喊「店員超專業！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 17:47:05
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣四大超商7-11、全家、萊爾富和OK各有特色，但他坦言「反觀OK，只有在剛好路過需要領錢，或是網購有優惠才會進去」，這便讓他不解詢問「那麼ok超商的賣點是什麼？有卦嗎」。
問題曝光後，其中最多網友提及「取貨」是最強優勢，直言「取貨啊！沒看到取貨區大到有活動貨架，而且店員超專業，找貨都超快」、「免運，我去ok不是寄貨，就是取貨」、「貨箱都堆到門外了」、「物流中心，一進門店員就直接問：『電話後三碼？』超神」。
不過，也有人推薦7-11的微波食品或熟食，亦有網友喜愛全家的APP集點折扣或咖啡跨店寄杯等功能；萊爾富部分，則有鄉民表示「萊爾富的特色是啤酒，很多其他超商和量販店買不到的，還會定期更換」，以此可看出每間超商各有優勢。（編輯：陳雅雲）