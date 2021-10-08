內用逐步開放　餐飲業9月營收回穩

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王品台灣事業群自內用禁令解除後，9月營收穩步回升，在中秋檔期帶動下，旗下兩大燒肉品牌表現亮眼。「原燒」連假期間業績顯著成長，今年才開幕的「肉次方」，開放內用後消費者迅速回流，用餐尖峰時段不分平假日均客滿；王品火鍋品牌業績較8月成長，其中「和牛涮」成長幅度最高。
王品指出，隨著中央宣布餐飲內用免隔板、1.5公尺間距，餐廳容留人數、接客數提升，加上今天五倍券正式上路，有望帶動10月業績成長。此外，王品加碼推出的「王品發現金」振興活動，活動首周已發出11.7萬張「王品振興金500元兌換券」，希望在五倍券效應加乘下，早日迎來餐飲業復甦。
漢來美食9月營收2.24億元，月增65%、年減33%；累計前9月營收為19.53億元，年減21%，儘管仍有一定落差，但10月之後有振興劵帶動消費，預估可望大幅回補營收缺口。
漢來美食指出，每年的10到12月是餐飲業旺季，所幸國內新冠疫情隨著疫苗施打涵蓋率上升而逐漸穩定，對於前兩季受到疫情影響最大的餐飲業來說，總算可以迎來溫暖的一季。
豆府受惠於持續開放內用，9月營收1.5億元，已回復至疫情前的8成以上，年減0.38%；累計前9月營收11.92億元，年減7.86%。豆府表示，10月隨著國內疫情趨於穩定，政府逐漸放寬餐廳內用相關規定，有助於來客數增加，帶動營收成長，在疫情期間導入的外帶外送服務將持續挹注營收。
豆府說明，8月新展的4間門市營收都維持一定水準，其中代理的米其林泰式新品牌「帕泰家」，在疫情下獲得不錯成績，9月推出的韓式火鍋新品牌「釜山宗家」均為9月營收帶來成長動能，與去年同期相較僅年減0.38%。
在疫情影響仍不確定下，豆府的展店將更為審慎，第4季已於10月初新展一間韓姜熙的小廚房，預計年底前會再新展一間涓豆腐。
美食-KY公布自結9月合併營收達新台幣17.2億元，年減7%，較8月成長1%，法人分析，儘管營業日數較少，大陸市場仍較8月成長超過4%，優於過去2年度的季節性表現；美國市場維持強勢動能，較去年同期成長至少2成以上，連續6個月寫下同期新高。台灣市場與8月相比，因父親節蛋糕檔期貢獻拉高比較基期，加上9月安排直營門市整改，營收較8月減少。
展望今年第4季，法人認為，儘管全球最近一波疫情高峰已經過去，確診情形趨緩，仍須密切觀察各國政府對應疫情變化所推出的最新政策，以及對於觀光餐飲行業是否帶來衝擊，不能掉以輕心。（編輯：張均懋）1101008