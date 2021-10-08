買車前「試駕幾次」算太超過？過來人秒懂揭真相：要小心
買車雖然不像買房那麼慎重，但對許多年輕人也算是「五子登科」的人生大事之一。而在新車成交前，不少消費者會選擇先行試駕看看，以確保車子的各方面符合自己所需。不過就有網友詢問大家，買車前「試駕幾次不算太超過？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 22:01:11
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己朋友最近想買輛新的SUV，預算抓在一百萬左右，和他一起討論、研究各家的新車，做了許多功課。而兩人也擬出一份考慮名單，然後便開始去找業務試車，把名單上的車都試開了一輪。
最後鎖定了KUGA跟Eclipse Cross，兩輛車又分別再去試駕了一次。不過原PO朋友仍是猶豫不決，還想再去試開第三次。於是原PO好奇請教大家，「找同一個業務試三次會不會太多，而且如果沒跟她買感覺後面會很尷尬？」
問題一出引發熱議，立即有過來人秒懂指出關鍵，「這業務是不是很漂亮」，一句話讓大家笑翻，紛紛直呼有道理，原PO也在留言區回應「口罩戴起來的確還不錯...你突破盲腸了大哥！我還想說我朋友怎麼那麼愛試車」，更有人笑稱是不是對業務有非分之想，「小心被告喔」，讓大家莞爾。
另外也有網友認真回答，「業務不會覺得你很煩吧，這不就是他們的工作嗎」、「我家要買之前試了4次、3款車，同業務，都叫他把車開來家裡」、「如果怕跟同一個人約太多次，可以去別間啊」。（編輯：倪浩軒）