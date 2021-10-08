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買車前「試駕幾次」算太超過？過來人秒懂揭真相：要小心

▲有網友詢問大家，買車前「試駕幾次不算太超過？」掀起討論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有網友詢問大家，買車前「試駕幾次不算太超過？」掀起討論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 22:01:11

買車雖然不像買房那麼慎重，但對許多年輕人也算是「五子登科」的人生大事之一。而在新車成交前，不少消費者會選擇先行試駕看看，以確保車子的各方面符合自己所需。不過就有網友詢問大家，買車前「試駕幾次不算太超過？」掀起討論。

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原PO在Mobile01討論區發文，透露自己朋友最近想買輛新的SUV，預算抓在一百萬左右，和他一起討論、研究各家的新車，做了許多功課。而兩人也擬出一份考慮名單，然後便開始去找業務試車，把名單上的車都試開了一輪。

最後鎖定了KUGA跟Eclipse Cross，兩輛車又分別再去試駕了一次。不過原PO朋友仍是猶豫不決，還想再去試開第三次。於是原PO好奇請教大家，「找同一個業務試三次會不會太多，而且如果沒跟她買感覺後面會很尷尬？」

▲一位越南的BMW汽車業務員在網路上走紅，身材高挑、擁有一雙大長腿與精緻臉蛋的她在IG上引起網友注意，立刻吸引4萬多名粉絲追蹤。（圖／翻攝自@aysa0203）
▲越南的一位女汽車業務就曾因為長相姣好，曾在網路引發熱議。（示意圖，非文內當事人／翻攝自@aysa0203的IG）
問題一出引發熱議，立即有過來人秒懂指出關鍵，「這業務是不是很漂亮」，一句話讓大家笑翻，紛紛直呼有道理，原PO也在留言區回應「口罩戴起來的確還不錯...你突破盲腸了大哥！我還想說我朋友怎麼那麼愛試車」，更有人笑稱是不是對業務有非分之想，「小心被告喔」，讓大家莞爾。

另外也有網友認真回答，「業務不會覺得你很煩吧，這不就是他們的工作嗎」、「我家要買之前試了4次、3款車，同業務，都叫他把車開來家裡」、「如果怕跟同一個人約太多次，可以去別間啊」。（編輯：倪浩軒）

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