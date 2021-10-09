最喜歡哪位「零負評」藝人？網秒點3位：EQ高反應力又好
每個人心中都有自己最喜歡的藝人，不過有些人私下的形象卻不如幕前一般良好，對此，就有網友好奇，大家最愛台灣哪一位「零負評」藝人，貼文一出，網友秒點3位，大讚「EQ高，反應力又好」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 13:00:00
該名網友在PTT以「喜歡哪個無負評的藝人」為題發文，表示台灣似乎蠻多「無負評」藝人，但也有很多在螢光幕前的形象，跟現實差很多，像是劈腿、現實大頭症或被拍到形象大倒塌等，「目前我想得到的無負評藝人就寥寥無幾」，因此他便好奇在文末發問「大家喜歡的無負評藝人有誰呢」？
貼文一出，網友紛紛說出自己最愛的零負評藝人，「金城武吧」、「任賢齊」、「Sandy」、「周潤發」、「鍾欣凌，有夠可愛」、「吳慷仁吧，看過他的訪談節目，覺得他超級認真生活，三觀也很正確，個性又低調」、「謝盈萱」、「李國毅」、「徐佳瑩」。
其中，「林依晨」、「林志玲」和「伍佰」則是受到最多網友喜愛，「林依晨，從國中看到現在大學畢業多年，每次看她還是覺得是很有智慧、正能量！」、「林志玲，高EQ跟反應能力真的好」、「伍佰老師」、「伍佰，永遠的神」、「林依晨，感覺是很努力生活的人」、「林志玲」。（編輯：郭佩蓉）