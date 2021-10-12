房市／買房必看社區財務　專家揭這最保險

許多人建議看屋時，除了關注屋況、周圍環境有無嫌惡設施，也要觀察社區布告欄上公告的財務狀況，作為判斷社區營運好壞的參考。但財務狀況怎樣是健全，怎樣又是有疑慮？專家建議，可以從社區基金剩餘總額來看，假設支付更換電梯、停車場鐵門馬達等費用綽綽有餘，較不需要擔心，其次，則可以從支出名目查看有無訴訟費，或是常常有維修項目，均可看出社區是否屢傳糾紛或常需修繕。
財經中心/綜合報導
2021-10-12 18:30:00
信義房屋南屯店店長杜得琳指出，通常建議買方檢視社區基金的剩餘總額，判斷標準則可以用「電梯數量」、「停車場進出口的設備」做為參考。舉例來說，假設一個中古社區內有兩支電梯，待使用年限屆滿20年左右，每支百萬元、等於最多可能要花200萬以上進行更新，即使是陸續換新零件，一支電梯幾十萬元也跑不掉，所以，若基金總額約200萬，甚至不足200萬，可能就有基金不夠用的風險；另外，停車場若是使用鐵捲門，也需要更換馬達等零件。因此，從電梯及機電設備數量及大致粗估的金額，可約略推測未來社區基金夠不夠用。
此外，杜得琳也說，社區通常也會公布有沒有積欠管理費的戶別、積欠多少期，雖然幾戶遲繳，不至於影響社區營運，但假設管理費繳齊率高，有很大機會代表住戶普遍素質不錯，也可作為購屋判斷依據之一。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則表示，不妨檢視社區基金收支明細，若經常看見有訴訟費用、律師費用，要注意該社區可能常打官司，或有些爭議；假設是新社區，但卻常常有大小維修事項，則要注意社區是否其他營運或管理上的問題等；而從明細中也可以看出，是否有許多住戶積欠管理費，再搭配剩餘總額來看，大致就可以看出未來是否夠用，或可能有加收管理費的風險。