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諾貝爾和平獎得主為新聞自由奮鬥　20年間已6戰友遇害

▲穆拉托夫創辦的俄羅斯《新報》，以調查和敢於批判政局聞名。（圖／美聯社／達志影像）
▲穆拉托夫創辦的俄羅斯《新報》，以調查和敢於批判政局聞名。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-09 08:02:54

俄羅斯《新報》(Novaja Gazeta)創辦人、俄國知名傳媒工作者穆拉托夫(Dmitry Muratov)，8日與菲律賓記者雷薩(Maria Ressa)一同獲得諾貝爾和平獎的殊榮。穆拉托夫將這項大獎，獻給過去因捍衛新聞言論自由而遇害的記者與供稿者，強調這獎項屬於《新報》的所有人。

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綜合外媒報導，穆拉托夫創辦且兼任總編輯的《新報》，在俄國以調查聞名，被視為俄羅斯最獨立的報章之一。該報因敢於報導貪污、警暴、選舉舞弊等敏感題材，多年來飽受騷擾和威脅，迄今已有6名記者或供稿人被殺，但穆拉托夫從未因此放棄報紙的獨立性，在挑戰及困難越來越多的情況下，仍堅持捍衛自由，也讓他成為本屆諾貝爾和平獎的得主。

公開資訊顯示，穆拉托夫出生於1961年，受蘇聯解體啟發，穆拉托夫在1993年與數十名媒體同業一起創立《新報》，希望藉著一份誠實、獨立的刊物，對國家政策發揮影響力，還得到前蘇聯總統戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)的支持與贊助。然而好景不常，在現任總統蒲亭(Vladimir Putin)於1999年掌權後，反對派的聲音日益受壓，其中就包含《新報》。

《新報》敢於針砭時事的作風，無疑招致不少敵人，報社不時受到滋擾與威脅，自創辦以來，穆拉托夫已有6名同事遭殺害，包括知名人權記者波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她因強烈批判蒲亭和車臣戰爭侵害人權，2006年在住所外被槍殺，兇手至今未明，外界普遍懷疑，事件涉及俄羅斯聯邦安全局(FSB)或車臣共和國的政府特工。

▲俄羅斯知名人權記者波利特科夫斯卡婭，2006年被槍殺身亡，外界普遍懷疑與其報導敏感政治議題有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯知名人權記者波利特科夫斯卡婭，2006年被槍殺身亡，外界普遍懷疑與其報導敏感政治議題有關。（圖／美聯社／達志影像）
2018年，《新報》又因披露私人軍事企業瓦格納(Wagner)與蒲亭親信富商的關聯，而收到葬禮花圈等恐嚇物品，今年3月再有可疑人士在辦公室門前噴灑化學品，導致數名職員不適。

諾貝爾委員會指出，穆拉托夫拒絕放棄報紙的獨立政策，堅持捍衛記者的權利，與菲律賓記者雷薩一樣，都是勇於為表達自由而奮鬥的人。聯合國人權機構也恭喜2人共同贏得諾貝爾和平獎，因他們示範了媒體工作者如何在最艱難環境中，仍執行重要的工作。

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