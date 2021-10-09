諾貝爾和平獎得主為新聞自由奮鬥　20年間已6戰友遇害

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公開資訊顯示，穆拉托夫出生於1961年，受蘇聯解體啟發，穆拉托夫在1993年與數十名媒體同業一起創立《新報》，希望藉著一份誠實、獨立的刊物，對國家政策發揮影響力，還得到前蘇聯總統戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)的支持與贊助。然而好景不常，在現任總統蒲亭(Vladimir Putin)於1999年掌權後，反對派的聲音日益受壓，其中就包含《新報》。
《新報》敢於針砭時事的作風，無疑招致不少敵人，報社不時受到滋擾與威脅，自創辦以來，穆拉托夫已有6名同事遭殺害，包括知名人權記者波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她因強烈批判蒲亭和車臣戰爭侵害人權，2006年在住所外被槍殺，兇手至今未明，外界普遍懷疑，事件涉及俄羅斯聯邦安全局(FSB)或車臣共和國的政府特工。
2018年，《新報》又因披露私人軍事企業瓦格納(Wagner)與蒲亭親信富商的關聯，而收到葬禮花圈等恐嚇物品，今年3月再有可疑人士在辦公室門前噴灑化學品，導致數名職員不適。
諾貝爾委員會指出，穆拉托夫拒絕放棄報紙的獨立政策，堅持捍衛記者的權利，與菲律賓記者雷薩一樣，都是勇於為表達自由而奮鬥的人。聯合國人權機構也恭喜2人共同贏得諾貝爾和平獎，因他們示範了媒體工作者如何在最艱難環境中，仍執行重要的工作。