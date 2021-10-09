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電風扇「轉速減緩」卡住？台電提醒：快關掉　危險原因曝

▲國慶連假天氣仍十分炎熱，台電就提醒民眾如果家中電風扇「轉速減緩」或「不太會運轉」的情況一定要多留意。（示意圖／取自unsplash）
▲國慶連假天氣仍十分炎熱，台電就提醒民眾如果家中電風扇「轉速減緩」或「不太會運轉」的情況一定要多留意。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-09 15:30:00

國慶連續假期的氣候仍十分炎熱潮濕，民眾在家肯定少不了需要依賴冷氣、電風扇來降溫消暑，因此相關家電的使用量以及汰換率也跟著升高，台電除了提醒連假出門前要檢查電源是否關閉外，也指出若外出住宿或家中電扇出現「轉不太動」的情況一定要多留意！

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台電透過臉書粉專《電力粉絲團》提到，電風扇剛開轉動時，如果啟動後扇葉轉速減緩或不太會運轉就要特別注意，因為電風扇裡的馬達是電動機，若卡住無法轉動時，這些電能無法轉換成機械能，再轉換成熱能便會讓馬達過熱而起火

此外，台電也提醒先前就曾發生過數次，民眾外出忘了關閉電風扇，結果電風扇因運轉不順或卡住後起火，所以建議電風扇要定期保養外，日常使用時「請給它一點空間」，周圍不要擺放衣服、窗簾，另外也要適時關閉休息，避免長時間運轉，購買也該選購有品牌、有節能標章與商品安全標章的電風扇。

▲遇到電風扇「轉速減緩」卡卡的，千萬要注意是否電動機出了異常。（圖／《電力粉絲團》臉書粉專）
▲遇到電風扇「轉速減緩」卡卡的，千萬要注意是否電動機出了異常。（圖／《電力粉絲團》臉書粉專）
至於民眾如果想省電，台電建議可選則「DC直流」的電扇，同時指出電風扇的扇葉數量多，葉片震動小、風切聲小、風較柔和。電風扇的扇葉數量少，葉片震動大、風切聲大、風力強。喜歡風吹起來較柔和且安靜，可選擇扇葉多的；習慣吹大風的人則建議選扇葉少的。（編輯：楊智傑）

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