26歲買下2800萬房！男不靠爸「成功秘訣」曝光：超級菁英

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他也透露，因為和女友都在信義區上班，所以希望買房地點方便上班，且單價不高，「因此就內湖和南港在考慮，翻了各種房仲網頁，順路跑了幾間松山區的建案，也順便晚上騎車繞繞，體驗一下內湖和南港晚上的居住品質」，最終他們決定買下位於南港2800萬兩房一廳的29坪預售屋。
原PO坦言，買房的資金都是自己負擔的，「滿羨慕有家人可以支持的人QQ，未來和女友結婚後，可以考慮讓老婆負擔車子費用或部分房貸」，而他也分享買房成功的秘訣，其比較偏好預售屋，是因一開始負擔金額較少，「這樣就不用急著把一堆基金股票兌現，而且預算也可以拉得比較高，選擇也比較多」。
除此之外，原PO也在留言區補充，「預售屋簽約金大多只要10%，但要看工程到何時補上工程款，的確只要準備約20%和穩定金流足以」，而買房的資金主要來自於薪資，「暫不考慮賣股票來付款，這部分抱歉不透露更多」。
貼文曝光後，隨即引來不少人大讚直呼，「2800，猛喔。3000買新三房平車時代已矣」、「2800真的好會存，我覺得自己30好幾好失敗」、「工作4年拿得出2800萬的沒幾個吧」、「26歲工作四年沒唸碩士，買2800萬沒家人幫？ 這是投資吧」、「太強了…4年買2800真台北菁英」、「推年輕買房！一定很不容易」。（編輯：陳雅雲）