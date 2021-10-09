移工曬「月薪80K」薪資條！網見加班228小時：生命要緊
網路上曾用「躺平族」來形容低慾望、工作不積極的年輕人，相較之下，這位來自越南的移工可說剛好相反，完全「沒在睡」。有網友曝光了一位在台灣工作的越南移工薪資條，底薪24K的他靠著單月加班228小時拼到8萬月收，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 16:47:25｜2021-10-09 17:04:10
原PO在PTT發文，分享了這位越南移工的抖音，在抖音影片中這位越南移工大方分享自己的薪資條，可以看見他的底薪本來是24500元，但他單月加班了228小時，加班費狂拿48022元、幾乎是底薪的兩倍。再加上其他津貼，最終月收為80447元，讓網友看得嘖嘖稱奇。
鄉民紛紛在底下留言回覆說，「太累了吧」、「加班228小時是三小」、「這種大多是勞力工作的傳產吧，瘋狂加班」、「這根本沒在睡了吧」、「這加的不是班，是命好不好」、「願意加班賺錢，命自己的，給尊重」。
事實上根據台灣《勞基法》規定，勞工每月延長工作時間不得超過46小時，如經勞資會議同意後，延長工作時間得採3個月總量管控，但1個月不得超過54小時，每3個月不得超過138小時。除非有天災、事變或突發事件才有例外，因此這位越南哥單月加班228小時已經明顯違反規定。不過，移工若為「家庭看護工」，因工作時間和內容難以明確切割，工作薪資不適用《勞基法》規定，而是由雇主與勞工自行簽約約定。但移工如果是在台灣工廠上班，則排班、薪資都適用《勞基法》。（編輯：倪浩軒）