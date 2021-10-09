連假出遊去！日租套房爽看「五星夜景」 她一開窗臉綠
今（9）日是國慶連假的第一天，近期國內疫情大大趨緩，許多防疫措施一一鬆綁，民眾逐漸恢復正常生活，不少人把握連假安排出遊。而就有位女網友分享自己所住的日租套房，直呼窗外有夜景大大加分，結果一開窗卻傻眼了，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 22:27:22
原PO今日在臉書社團「爆廢公社」發文，透露自己出去玩遇到很棒的日租套房，大讚房東「超走心」，所住的房間有窗有夜景，讓原PO直呼「大大加分」。但仔細一看才發現，原來所謂「夜景」只是放在窗外的一張海報，讓原PO傻眼表示「原本要給五星好評，開窗後還是算了吧...」
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「笑死」、「被套路了」、「哈哈哈哈哈假的景」、「八點檔的道具」、「真有心」、「可以去奇葩裝潢分享中心投稿」、「我們的連這種壁紙都沒有」、「還打光，算很用心了」、「永遠不會天亮的夜景」。
另外也有網友認為，「很天才耶，這房東加這個景，租金有沒有比較貴？改放個led，這樣有山有海有鳥叫，每日換景」、「妳可以要求換張圖啊，海邊、山上任妳選」、「一樣給五星，超用心的日租」。（編輯：倪浩軒）