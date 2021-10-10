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開貨車殺好市多「掃622瓶紅酒」被酸！他秀收據網閉嘴了

▲原PO在好市多發現一款CP值很高的紅酒，竟直接開著貨車狂掃622瓶，讓網友全看傻。（示意圖／公關照片）
▲原PO在好市多發現一款CP值很高的紅酒，竟直接開著貨車狂掃622瓶，讓網友全看傻。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-10 09:53:04

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品多元且品質受一定程度保障，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名男網友表示，他日前發現一瓶紅酒的CP值很高，得知賣場補貨後，直接開著貨車去狂掃622瓶，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他發現好市多有一款紅酒，售價才229元，相當親民，「你喝過以後就會了解為什麼我們把它掃光了」，並且貼出自己開著藍色貨車，到好市多將622瓶紅酒掃光的照片。

▲男網友PO出自己開著貨車到好事多狂掃622瓶紅酒的照片。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲男網友PO出自己開著貨車到好事多狂掃622瓶紅酒的照片。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「每天喝2瓶要喝一年？這等級的酒不適合久放」、「這酒CP值是不錯，但被這麼多瓶也是令人傻眼」、「之前有買過，不錯喝」、「這瓶是真的價廉物美，不錯喝喔」、「這種應該稱不上好喝，就是一般餐酒吧！一般人大概就是順口就覺得好」、「必買超值愛酒之一」。

不過，也有許多網友質疑貼文的真實性，氣得原PO直接貼出收據打臉網友，證明自己所言不假，真的花了14萬2千438元買紅酒，無奈表示「掃個貨還要被酸民酸拿出證據」，並且透露這是他第二次這麼做了，而之前買的酒過賞味期限，味道也一樣沒有變。

▲男網友PO出收據證明自己所言不假。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲男網友PO出收據證明自己所言不假。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
收據曝光以後，網友紛紛留言，「有錢就是可以任性」、「財富自由真好，不過這常有呀！」、「你買了14萬多！？我有沒有看錯」、「買了14萬黑卡回饋下來其實超省的，如果是開店成本省很多」、「太霸氣了」、「第一次看買紅酒用棧板的，結婚請客都沒你們狂」。（編輯：郭佩蓉）

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