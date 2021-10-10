面試遭問「為何想來」？嫩妹大膽神回 全場驚：真的致命
求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節，除了讓自己更了解公司體制之外，也是讓主管認識自己的第一印象。而近日，就有人資分享自己面試一個8年級的小妹妹，詢問她為何想來我們公司，結果她的回答讓人資瞬間非常尷尬，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 11:03:27｜2021-10-10 11:04:08
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「當時面試時，請小妹妹自己介紹一下自己的工作背景，她透露自己當過行政助理待10個月、餐廳外場待6個月、業務助理待6個月，每一份工作都沒超過一年的資歷，於是便詢問她『那你為何想來我們公司應徵這個職務？』」
「沒想到那小妹妹回答『因為我在網路上看到你們公司的商品，覺得很不錯也想買，但是覺得價格有點貴，所以我就查一下人力銀行你們公司有沒有開職缺，若能面試上我就可以用員工價買了」人資聽完後瞬間傻眼表示「最後我請她回去等通知，我是很想給她機會，但又怕她買完東西就離職，畢竟她過去三份工作時間都不算長」。
貼文一出，網友紛紛回應「基本上是不會考慮，太誠實了＝＝」、「有夠誠實的妹妹.....有好有壞，但我是不會用」、「我不會，她的用意很明白了，只想當員工用員工價買他要的東西，而不是來工作」、「太誠實真的也是一個致命點」、「哇...真的很兩難」、「很誠實....但理由.....只能說這回答對一半」。（編輯：張嘉哲）