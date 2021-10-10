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拿五倍券請吃生日餐！女友「氣到走人」　眾抓出最大失誤

▲原PO領到五倍券以後，決定帶女友吃生日餐，豈料女友最後竟氣到走人，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO領到五倍券以後，決定帶女友吃生日餐，豈料女友最後竟氣到走人，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-10 15:07:20

由行政院推出的振興五倍券剛發行沒幾天，已經有不少民眾領完券，並想好該花在哪；對此，就有一名男網友領到五倍券後，決定帶女友去吃生日餐，豈料女友最後竟「氣到走人」，貼文一出，網友紛紛搖頭。

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該名男網友昨（9）日在社群平台《Dcard》上以「因為五倍券要跟女友分手了」為題發文，表示剛領到五倍券，決定帶女友去吃海底撈慶祝她生日，但整個飯局之下來，氣氛非常不對勁。

原PO說，和女友見到面時，女友看到他穿涼鞋，就開始嫌棄他的穿搭，甚至氣到拿出手機找照片，要原PO好好學習男模特兒的穿搭；還好在吃飯時就愉快一些了，「我點了好多我愛吃的蝦滑跟肉，有點可惜的是她對蝦過敏，家裡也有不吃牛的禁忌」。

▲原PO領到五倍券以後，決定帶女友吃生日餐，豈料女友最後竟氣到走人，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO領到五倍券以後，決定帶女友吃生日餐，豈料女友最後竟氣到走人，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
吃飽後，原PO先去櫃檯用五倍券將2200元結清，且平時就是與女友倆人AA制，因此事後女友也塞了1100元給原PO，「但她發現我是用五倍券付款時，整個大發火，扭頭就走人」，就這樣留下原PO一人，「我有點擔心她，但又拉不下臉去追她，畢竟我完全不知她在氣什麼，就這樣各自回家，目前還在冷戰中」，也讓他不禁在文末抱怨「女人心海底針，我好不想低頭先密她啊」。

貼文一出，網友紛紛點出問題，「應該是感覺問題啦，連生日也要AA，也沒有生日禮物，有點沒什麼驚喜感」、「她應該是覺得這是她的生日餐？ 你不重視亂穿衣服嗎？生日還不請人家吃飯欸，五倍券又沒有花到錢」、「你點了一堆女方不能吃的東西，好意思跟人家AA制收那一半的錢喔」、「好小氣，人家生日要付不會付到底喔？還默默收1100？」、「感覺你女朋友應該是那種過度重視儀式感的那種女生」。

不過，也有網友認為，「五倍卷也是錢，實際上哪有損失」、「放生吧，價值觀不合」、「我也看不懂她在氣啥毀欸？」、「五倍券不等於錢嗎==？」、「這種女生在一起好累」、「難道五倍券錯了嗎？我覺得一定有其他的問題，不只文章敘述的那樣」。（編輯：郭佩蓉）

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