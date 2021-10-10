今年國慶煙火給幾分？網大讚驚豔但揭「1缺點」：小可惜
國慶焰火今（10）晚在高雄施放，睽違20年再度回到高雄，總統蔡英文、立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕以及奧運選手們均蒞臨晚會現場。煙火施放約30分鐘，許多收看轉播的網友看了直呼驚豔，就有網友好奇詢問大家，「今年國慶煙火給幾分？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 21:49:47
國慶煙火的晚會現場，典禮首先由東奧、帕運選手及防疫英雄搭乘文化遊艇來到高雄港，藉此機會向所有為台灣努力、辛勤奉獻的英雄們致敬。而總統蔡英文在致詞時表示，高雄有不一樣的面貌，今晚大家來高雄欣賞國慶焰火，要多走走，大讚高雄真的越來越漂亮、越來越不一樣，也提醒大家振興不忘防疫，要靠大家來努力一起來振興經濟。
國慶晚會在網路上也成為焦點話題，就有網友在PTT發文詢問大家，「今年國慶煙火給幾分？」認為國慶晚會的音樂曲目和演奏都很喜歡，不過缺點就是「轉播畫面看到一堆煙煙煙」。
問題曝光後網友紛紛在底下留言回覆說，「高雄城市景色繁榮美麗，焰火讚」、「音樂80，煙火50」、「電視被霧遮住，倒是現場畫面讚很棒」、「音樂比煙火吸引人」、「我覺得真的還不錯」、「轉播給0分...空拍煙很大，訊號又差」。（編輯：倪浩軒）