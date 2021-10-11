基本工資調漲反而遭殃！上班族抖「真實原因」 網全認了
勞動部在8日召開基本工資審議委員會，決議從現行月薪新台幣2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元；不過，就有一名女網友表示，朋友覺得基本工資調漲不但沒受惠，反而有「遭殃」的感覺，而真實原因曝光後，網友全認了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 10:15:02
該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自從宣布調整基本工資後，身邊有抱怨的人，也有無感的人。而其中一位反對的朋友則表示，自己薪水停滯在三萬元很久了，但每次調漲，看到公司內的工讀生、新進人員都有漲，只有自己沒漲，「和別人的差距一直縮小，心裡愈來愈不平衡」，且調漲後，物價也會跟著上漲，不但沒受惠反而遭殃。
原PO說，後來她也稍微觀察，發現身邊領高薪的族群確實對調整基本工資較無感，反而都比較關注房價；而她也透露自己月薪四萬二，對調漲基本工資無感，覺得沒自己的事，只有稍微擔心物價變高，「想知道大家薪水大概在哪邊，對調整基本薪資的想法」。
貼文一出，網友全認了，「自從宣佈調薪後超不爽的啊，受惠的真的就只有很少部分的人（打工族、領最低薪資者），對其他人來說，實質購買力整個下降，而且未來會有物價、房價繼續起飛的問題，還有工作上也會遇到很多廠商要漲價……」、「調薪物價100%會漲，老闆要支出的成本就變多了啊～當然要想辦法賺回來」、「只覺得這樣調，對原本就超過的人不太公平，而且對於取代性較高的工作也不是一件好事，因為老闆不但會調高售價，還會縮減人力」。
不過，也有網友認為，「覺得薪水少就跳槽唄！把該學的學一學就可以開求職網了，公司不想花錢留人就另謀高就」、「覺得無感， 而且每次調完物價都會漲，快點打房比較實際」、「薪水58k真的無感」、「覺得自己薪水沒漲的話應該檢討自己吧，政府沒辦法幫忙加薪」、「畢業後還在領基本工資的，我不相信會有多努力」。（編輯：郭佩蓉）