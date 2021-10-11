超商五倍券被領光！客撲空狂罵　店員失魂：回家都睡不好

我是廣告 請繼續往下閱讀
或許有人會開始抱怨「為什麼不一次把量進足就好？」原PO也解釋「因為超商金庫不夠大，我們一層一層的金庫在保護大家的振興券，政府配量多少我們就是收多少，我們真的是從九點領券開始到晚上十點櫃檯就是要有一位定海神針，鎮守在那邊負責跟客人核對裡面金額，背後的庫存數都要確認無誤才敢讓別人暫代接手，只要有庫存數一不對，少的就是五千、一萬以上在跑的」。
原PO也無奈地說，「領不到券的朋友拜託不要兇店員，兩天下來的疲勞轟炸跟戰戰兢兢已經把店員炸到魂走一半了，甚至很多店員到現在也都還沒有領自己的券，也都是先以顧客為優先，這不是要博取同情或眼淚，只是身為服務業，我們服務各位客人是我們的職責，可是能不能拜託不要因為政府配量而在今天領不到就對店員生氣，這兩天下了班核對庫存數不對，沒查出原因真的是睡都睡不好…另外順便感謝這幾天願意耐心排隊等候領券的客人，聽到你們說『辛苦了』心中都會很感動」。
不少網友看完詳細內幕後，也紛紛回應「我家旁邊店員，看他們都已經發到眼神死了」、「謝謝你們，真的辛苦了」、「我們這裡一堆阿桑狂罵，超商員工真的是超人，辛苦了」「有些門市採每日額度，當日領完就沒，有些是一次配給，所以真的要看預定的人多或少」、「服務業真的爆難做」。（編輯：潘毅）