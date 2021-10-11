全聯門口見「一張公告」！他驚：變24小時營業？　真相曝

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但看到這張公告，也讓原PO很驚訝，「全聯缺人我不意外，意外的是他們什麼時候搞24小時制了」，原PO對此感到相當好奇，因此在文末發問「有沒有現在就是全聯員工的人來解惑一下我的好奇心，如果以後全聯真的跟便利商店一樣24小時制我買東西也很方便」。
貼文一出，也有人回應，「半夜要進貨啊」、「可能是要在大夜時段進冷凍的貨」；不過，也有不少網友歪題，為了「大夜班」在爭論，「方便了消費者，可憐了上大夜的」、「大夜有什麼好可憐的？又沒人逼你應徵，半夜客人少、薪水也比較多，還是有人會喜歡吧」、「大夜很爽欸，我都想去了」、「大夜傷身，薪水比較多還不是都拿去付醫藥費了。而且如果大夜找不到人，自然是要找日班或晚班輪」。
事實上，根據全聯官網顯示，目前全台門市並無24小時營業的店家，最早開門時間為7點半，最晚關門時間為23點，不過各家分店營業時間稍有不同，有些是8點營業，22點30分就打烊，民眾還是要依照各分店的營業時間為準。
至於為何全聯沒有24小時營業，先前《NOWnews今日新聞》就曾報導「全聯為何不營業24小時？『2暗黑原因』曝光：根本不值得」一文，就有人推測，全聯的「主要客群」是一大關鍵，另外，若特別增設大夜班，工資成本也會增加，且全聯多數坪地廣大，可能需要2位以上員工上班，因此才沒有24小時營業。（編輯：郭佩蓉）