爸媽退休「孝親費漲到15K」！百萬年薪男掏錢　妻卻氣炸

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然而近期60位的原PO媽媽萌生退休念頭，原因是「年紀大了，勞力活撐不下去」，而爸爸更是早已退休，兩老因此希望兒子能把孝親費從原本「每個月一萬提高至一萬五」。
原PO聽完認為數字算合理，「從小家裡經濟不富裕，以前媽媽早上去市場擺攤，晚上還去餐廳當服務生，她與爸爸辛苦靠雙手打拼，也在新北板橋鬧區買了公寓讓一家人能遮風避雨，讓我沒餓到，大學不用學貸，給這點孝親費不算什麼，感謝他們用青春的歲月賺錢養我」。
沒想到老婆一得知原PO要多給孝親費，立刻表態反對「父母養子女天經地義，老人沒錢是自己的問題，自己造孽自己老了要承擔，孝親費一萬已經很多了，再多不可能。我媽媽都不用拿孝親費，憑什麼你要給？」。
原PO則認為，自己一年賺150萬元，妻子才65萬，他個人拿18萬出來當孝親費也不為過。更補充「岳父去年車禍身亡..保險金、賠償金弄一弄都快800萬，岳母根本不用錢…」，兩人更為此吵到快要分居。
完整過程曝光後，立刻有不少網友給予建議「公平問題，改成兩邊都給，她媽媽可能不需要，但你不能以不需要就不給」、「你把要多給的5000元換個說法，每個月存入特定帳號，用以給雙方父母年老可能的醫療／照護費用，本子可以給父母刷，讓他們安心有準備一筆錢隨時支援他們，而岳母也有機會受益，老婆的反彈可能比較小」、「岳父過世的保險費再怎樣都不能拿來說嘴啦、講難聽點那是用命換來的錢耶。經濟問題建議你們好好溝通，但要就事論事，不要扯東扯西的」、「金額要有底線，不然會覺得永遠都補不完，沒安全感又有小孩」。（編輯：潘毅）