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爸媽退休「孝親費漲到15K」！百萬年薪男掏錢　妻卻氣炸

▲有男網友表示，父母退休後希望他「孝親費可以再給多一點」，卻意外引發妻子不滿，婚姻危機浮現。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有男網友表示，父母退休後希望他「孝親費可以再給多一點」，卻意外引發妻子不滿，婚姻危機浮現。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-10-11 12:10:05

孝親費長期以來都是熱門的議題，每個家庭設定的金額多寡也有所差異。就有男網友表示，父母退休後希望他「孝親費可以再給多一點」，卻意外引發妻子不滿，婚姻危機浮現，完整過程也引發網路熱議。

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原PO在論壇《Dcard》上訴苦，「我目前32歲，月薪7萬5000元，老婆月薪則有4萬5000元，加起來每年有215萬左右，有一個小孩跟每個月3萬房貸，生活也都還過得去」。

然而近期60位的原PO媽媽萌生退休念頭，原因是「年紀大了，勞力活撐不下去」，而爸爸更是早已退休，兩老因此希望兒子能把孝親費從原本「每個月一萬提高至一萬五」。

▲原PO表示，有位朋友覺得基本工資調漲不但沒受惠，反而有「遭殃」的感覺，而真實原因曝光後，網友全認了。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲原PO表示，每個月孝親費多給父母5千，自己的薪水仍有辦法負荷，但妻子卻相當不滿。（示意圖／ NOWnews資料照）
原PO聽完認為數字算合理，「從小家裡經濟不富裕，以前媽媽早上去市場擺攤，晚上還去餐廳當服務生，她與爸爸辛苦靠雙手打拼，也在新北板橋鬧區買了公寓讓一家人能遮風避雨，讓我沒餓到，大學不用學貸，給這點孝親費不算什麼，感謝他們用青春的歲月賺錢養我」。

沒想到老婆一得知原PO要多給孝親費，立刻表態反對「父母養子女天經地義，老人沒錢是自己的問題，自己造孽自己老了要承擔，孝親費一萬已經很多了，再多不可能。我媽媽都不用拿孝親費，憑什麼你要給？」。

原PO則認為，自己一年賺150萬元，妻子才65萬，他個人拿18萬出來當孝親費也不為過。更補充「岳父去年車禍身亡..保險金、賠償金弄一弄都快800萬，岳母根本不用錢…」，兩人更為此吵到快要分居。

▲原PO與老婆因為孝親費問題吵翻天。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO與老婆因為孝親費問題吵翻天。（圖／翻攝Dcard）
完整過程曝光後，立刻有不少網友給予建議「公平問題，改成兩邊都給，她媽媽可能不需要，但你不能以不需要就不給」、「你把要多給的5000元換個說法，每個月存入特定帳號，用以給雙方父母年老可能的醫療／照護費用，本子可以給父母刷，讓他們安心有準備一筆錢隨時支援他們，而岳母也有機會受益，老婆的反彈可能比較小」、「岳父過世的保險費再怎樣都不能拿來說嘴啦、講難聽點那是用命換來的錢耶。經濟問題建議你們好好溝通，但要就事論事，不要扯東扯西的」、「金額要有底線，不然會覺得永遠都補不完，沒安全感又有小孩」。（編輯：潘毅）

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