燕麥奶拿鐵味道很怪！她曝「1動作」沒做就GG：要看店員

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結果原PO昨（10）日去買的時候，忘記詢問店員，就眼睜睜地看著店員「沒有搖晃燕麥奶瓶身」，就「直接」倒了進去；而她喝了第一杯，傻眼直呼「這跟以前喝過的也差太多了」，雖然可能是超商的燕麥奶配方本身就加較少，但除了濃稠度偏稀，就連味道也怪怪的，「總感覺好像少了什麼，只剩下一點點類似堅果的香氣，以及咖啡的苦味」。
原PO仍不放棄，接著喝下後倒的第二杯燕麥奶拿鐵，果然香氣變得比較明顯，味道也不錯，「家人也說覺得好喝」，因此，她也在文末提醒「買的時候可能可以禮貌性的提醒超商店員，才能喝到真正的燕麥奶拿鐵，不然燕麥奶的精髓，都沉澱在瓶子裡了，也是非常可惜的啊」。
貼文一出，掀起熱議，「同意，去同一間超商買的，不同店員做出來的都不一樣，有一次買，店員有認真的搖，那次的燕麥拿鐵超級好喝，而且我冰塊沒有調整，放冰箱冰了一下拿出來喝也照樣超級好喝，然後某一次買店員沒有搖，真的超級淡，只有一點堅果香而已」、「店員路過，因為公司只有教我們加入順序，並沒有叫我們要搖過燕麥奶，我也是看了低卡才知道要搖」、「店員訓練真的要加強…」。
其中，也有網友表示，「其實…燕麥奶上的使用說明也有說要搖喔，所以我從做第一杯燕麥奶拿鐵開始，都認真搖好搖滿哈哈哈」、「我是店員，我拿到後一定幫你們搖好搖滿，還會提醒同事，一定要給我搖才能倒喔」、「我也是都會在做燕麥系列都會搖一下，如果當下咖啡太多杯要做，可能就會直接倒」。（編輯：郭佩蓉）