拿好食券衝吃鍋！他嗨點5百狂嗑 結帳卻臉綠：走不出去
行政院為提振國內經濟，推出「振興五倍券」政策，數位綁定更搭配多種優惠，經濟部加碼的500元好食券更是極大誘因。但有網友領到好食券後要使用卻碰壁，完整過程曝光也掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 15:43:25
原PO在論壇PTT上發文提到「這幾天拿到數位綁定的好食券，特別上網找可以用好食券的店家，打算獨自大快朵頤一波，到了店裡想說有500塊可以用，就點爆，結果現在快吃完了，才發現菜單上面寫不能刷卡，再向店員確認一次，他們也說不能用好食券，現在坐在位子上瑟瑟發抖，身上沒錢走不出去怎麼辦」。
貼文曝光後立刻引發討論，「這幾天一堆人遇到這情況，你不孤單」、「保險一點就點餐前先問店員」、「幸好我用紙本券，還有一堆優惠」、「吃之前最好先問才不會出問題」、「我也遇到同樣狀況，好食劵官網有列該店家，結帳時店家跟我說只收紙本五倍劵」。
而針對此次好食券，地圖達人江明宗也推出「好食券地圖」，結合官網的好食店家資訊與地圖功能，只要點選所在縣市，就能看見適用店家以「黃色圓點」方式呈現，同時列出店家地址、店名方便查詢，此外也能夠過地圖右側的篩選資訊功能，搜尋支援台灣 Pay、Line Pay、悠遊卡的店家。（編輯：潘毅）