吃2包餅乾想退貨！好市多員工「多問1句」惹惱她：愛刁難
美式大賣場「好市多」商品多樣且價格優惠，且其售後服務與退換貨機制等，都是深受客人喜愛的特色之一。不過，就有一名女網友抱怨，買了一整盒餅乾因口感太甜，故決定回到賣場退貨，卻被員工反問「1句話」，讓她氣炸直呼「這次難得遇到比較愛刁難的服務員！」但貼文曝光後，反而引來不少人搖頭砲轟。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 16:16:11｜2021-10-11 16:17:49
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己到好市多買了一大盒餅乾，但口感對她來說太甜，因而決定回到賣場退貨。但她不滿抱怨，「剛剛退貨時。小姐問我怎麼少了兩包，試吃不是吃一口就覺得不OK嗎？我回答難道我家人不要試吃哦」。
面對員工的提問，原PO氣炸直呼「以前退貨都不會問原因也很乾脆。畢竟這是消費者權益。這次難得遇到比較愛刁難的服務員。」甚至強調「我這會員買過好市多很多東西，沒有常常退貨。」
抱怨文曝光後，卻引來眾多網友搖頭直呼，「我是完全沒退過貨！賣場退貨是美意，但反而寵壞了一堆消費者」、「產品壞掉是應該退貨與嚴正反應，如果只是自己吃不習慣？賣場會給退但自己也應該愧疚或客氣一點。感覺版主就見笑轉生氣」、「我買到不好吃的會想大家喜歡的口味不一樣，我覺得不好吃未必別人也這樣覺得，所以不會去退貨」、「太甜是理由嗎？還吃兩包⋯⋯無言」、「其實不好吃，親戚朋友一人發一包就解決了」、「你都可以退了為什麼人家不能問一下」。
但也有人緩頰，直言「其實退貨沒什麼不可以！大家砲火也不要這麼猛烈….退貨沒錯！！問妳的人也沒錯！本來該是如此！至少有原因、妳應該不需PO上來！！！」（編輯：陳雅雲）