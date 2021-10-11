台灣能種咖啡幹嘛一直喝進口？「致命原因」曝：大輸國外
許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，路易莎、cama也是熱門店家，超商咖啡更是許多民眾愛不釋手。不過，你是否發現，台灣許多咖啡店販售的咖啡很多都是來自國外進口咖啡豆，比較少在地的呢？近日，就有網友熱議原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 16:28:12｜2021-10-11 16:28:29
原PO在PTT貼文指出「我是不懂咖啡啦，但台灣本來就不是咖啡豆的種植區，為什麼要強推在地咖啡豆，像是最近某些地區也在主打在地咖啡豆，為何不從咖啡烘焙技術、沖泡技術來切入，台灣應該不適合種植咖啡豆吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「台灣其實有種咖啡，但是無法量產而已」、「因為無法量產，所以推精品在地咖啡，主要還是進口」、「台灣有種咖啡，但推的是精品咖啡，因為土地跟人力成本太高，價格才會比較高」、「台灣適合種咖啡阿，缺點是人力太貴」、「自產自銷精品咖啡而已，人力太貴完全沒優勢」、「台灣其實種咖啡沒問題啊，只是人力跟土地太貴而已，跟國外不能比」。
事實上，台灣真的一直以來都有種植咖啡，其中包括屏東、南投、嘉義等地的氣候和雨量，都非常適合栽種，只是產量依舊屬於小量，根據農委會資料顯示，自產咖啡大約只佔台灣咖啡市場的3%之多，因此多數業者都是推出在地精品咖啡，主要還是走內銷市場，其主因也確實人力較貴，與國外咖啡大國相比天差地遠，台灣小歸小，但咖啡的含金量其實頗高，未來在咖啡市場若是走在地精品路線，長期下來是否能保有聲量與穩定度，也是台灣咖啡自產的重要課題。（編輯：張嘉哲）