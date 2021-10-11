5G算什麼！電信「正妹店長」火辣照瘋傳 推方案客擋不住
國內5G技術已經逐漸成熟，不少人也都新辦門號或者續約時轉跳5G，各大電信也積極搶客推出優惠方案，不過，近日，網路上瘋傳一張梗圖，上頭寫著「電信還在5G？遠傳直接就36G了」，該張照片引爆熱烈討論，而擁有火辣身材的女店長也被網友找出。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 17:17:12
原來，這張合成的梗圖之所以瘋傳，是有網友發現遠傳電信有一位正妹店長，因為身材姣好，因此將其合成表示「不要再5G了！遠傳直接就36G」只見照片，就是該名女店長穿著制服坐在櫃檯自拍的照片，逗趣的諧音雙關，在網路上爆紅。
網友們也紛紛表示「真的猛」、「重點到底是誰挖出來的＝＝網路世界真的很神」、「這個推方案我全都說好，哪一間？」、「5G1399月租嗎？我要辦，在哪邊？」而後來，也有網友神出該名正妹店長的真實身份，除了是電信店長以外，更兼賣二手車及商品，是位標準斜槓青年，名叫郭彤。
郭彤得知自己突然爆紅之後，也在IG發表心聲透露「謝謝來自四面八方的關心，也謝謝幫我做梗圖的那位聖人，沒有你的梗圖沒有今天的我，酸民的部分不再多說，我真的無感，也謝謝大家一直很關心我，怕我想不開一直鼓勵我，不過我真的沒放在心上，但還是要呼籲，不要被盜我圖的人騙」而她也透露「自己目前不接網路的客人，自己上班的地點也不會公開，謝謝大家」。（編輯：張嘉哲）