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防豪雨！氣象局：「圓規」威力不亞於發陸警的颱風

▲氣象局指出，「圓規」帶給台灣風雨、浪的影響不亞於有發布陸上警報的颱風，提醒民眾需要特別留意。（圖/翻攝氣象局直播）
▲氣象局指出，「圓規」帶給台灣風雨、浪的影響不亞於有發布陸上警報的颱風，提醒民眾需要特別留意。（圖/翻攝氣象局直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-11 18:24:07

中央氣象局表示，「圓規」颱風下午5點中心位置在距離台灣南南東方 370公里的海面上，影響台灣最劇烈的時間點落在今（11）晚明天上午，特別是東半部、北部山區要注意大豪雨等級以上的雨勢；氣象局指出，「圓規」帶給台灣風雨、浪的影響不亞於有發布陸上警報的颱風，提醒民眾需要特別留意。

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目前氣象局針對全台11縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣地區及桃園市、臺中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

氣象局預報員謝佩芸表示，目前「圓規」颱風有略微增胖，暴風半徑有擴增至220公里，目前暴風圈已經進入巴士海峽，持續針對巴士海峽雨東沙島海面發海警。

謝佩芸指出，「圓規」的中心位置的環流，其實偏南邊，靠近呂宋島，不過因為外圍環流相當寬廣，颱風北側有一條雲帶，從下午3點開始，就移入花東地區，帶來持續性的降雨。

謝佩芸說，過去幾個小時台灣附近的浪又增大了，蘭嶼、鵝鑾鼻、蘇澳都觀測到超過6米的巨浪，台灣東半部海域也出現3到5米的大浪，提醒民眾海邊活動相當有危險性。

謝佩芸說，「圓規」帶來的風勢也不容小覷，除了蘭嶼觀測到16級的強風外，在合歡山也觀測到15集的強陣風。

謝佩芸表示，北部地區、東半部已經出現大雨或豪雨等級以上的降雨，今天晚上的雨勢還會再增強，隨著颱風更加接近台灣，整個東半部地區，包括桃園以北、恆春半島、南屏東都會持續降雨，到了明天下午、晚上，雨勢會稍微趨緩，但是整體趨緩的情形不明顯。

謝佩芸表示，「圓規」預估在今天深夜通過台灣正南方，明天下午進入南海，後天清晨才真正遠離台灣，「圓規」對台灣有點距離，不過帶給台灣風雨、浪的影響不亞於有發布陸上警報的颱風，特別是東半部民眾要留意颱風帶來的影響。

對於何時可以解除海警？謝佩芸說，明天清晨也會逐漸離開台灣距離台灣最近的位置，是有機會在明天清晨前後、上午解除颱風海上警報，但是降雨依然會持續，也須看後續颱風的變化，確切解除的時間，還需繼續觀察。

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