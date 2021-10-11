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他買電鍋「40年喜好」改不掉！婆媽認證：飯煮起來特別讚

▲電鍋是現代人常會使用的家電之一，不過有名網友換了3次電鍋，仍改不掉自己40年來的喜好。（示意圖／NOWnews資料照）
▲電鍋是現代人常會使用的家電之一，不過有名網友換了3次電鍋，仍改不掉自己40年來的喜好。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-11 19:08:02

電鍋是現代人常會使用的家電之一，其用途十分廣泛，不管是拿來煮飯或煲湯皆可，被認為是主婦的料理好幫手。不過，就有一名網友指出，家中前前後後換了3次電鍋，但他總是改不掉「40年喜好」，而引來婆媽們認同直喊「還是這個的飯看起來好吃！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示家中至今以來已經換了3次電鍋，但他坦言「前前後後換了3個還是買這個顏色。」隨後他也貼出照片，只見畫面中是一台全新的紅色電鍋，而他在留言區透露，家中第一個電鍋用了30年，第二個則是10年，「目前這是第3個」。

▲原PO換了3次電鍋，還是最愛紅色款。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲原PO換了3次電鍋，還是最愛紅色款。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一曝光，就引來不少婆媽熱議，「真厲害都不會膩，我的黃色電鍋已經看膩好久了，還用不壞」、「我們家一個用到現在還沒退休，17年以上了」、「這電鍋很多人這輩子才用一個，還不一定會壞，你已經搞壞2個了？」

其中也有人認同留言，「還是這個顏色的飯看起來好吃」、「經典的顏色！我自己第一個電鍋是選深紫色的！到現在都沒壞！只燒壞一條電線」、「家裡也是這個色，後來加熱器壞了，買一咖桃紅色的給媽媽，結果又給我拿去修，新買的那電鍋就這樣放在倉庫」、「紅色看了好熱好燙」、「這顏色漂亮」；但也有人指出「好用才是重點，顏色一點也不重要」。（編輯：陳雅雲）

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