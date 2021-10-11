客拿三倍券假裝五倍券！「鈔票對比圖」全場驚：分不出來
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」相關政策，於8日起已開始發放紙本五倍券且正式開放使用，不少人領取後都已拿來消費。不過，就有網友指出，近日有店家遇到客人將早已過期的三倍券假裝成五倍券消費，提醒業者收取時一定要睜大眼睛。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 20:26:11｜2021-10-11 20:37:15
原PO於臉書社團《信義區三兩事》上發文，表示最近大家都開始用振興五倍券，但店家收取時要特別注意「是不是收到過期的『三倍券』！」隨後他也貼出對比圖，只見畫面中，振興五倍券和三倍券面額200元的鈔票，顏色同樣都是淺綠，且左下方都有200的字樣，右下方都標示著「貳佰元」。
不過，仔細一瞧兩者還是分辨地出來，如五倍券和三倍券都有特別標示「中華民國振興三倍券」和「中華民國振興五倍券」，而中間的圖案一個為台灣，另一個則是鷹，且使用期限、消費規定等排版位置都不相同。但店家收取時若因太繁忙而沒有注意，還是可能會不小心搞錯，原PO坦言「長太像了～這是我消費的店家收到的，希望大家睜大～～～眼睛看，祝大家生意興隆」。
貼文曝光後，也引來不少人傻眼留言，「不拿出來比，還真的分不出來呢」、「完全沒想過！有人搞不好上次沒花掉，這次會拿出來魚目混珠」、「還用3倍券消費太騙了」、「你不說我還沒注意ㄟ」、「居然會有人拿以前的券裝消費」。
但也有人指出「其實這兩個差蠻多的，背面墨色五千的都比較深，正面最明顯是差在五千的右邊有梅花凸起，所以收錢時記得看一下、摸一下才不會吃虧」。據了解，行政院於去年7月曾推出「三倍振興券」的相關政策，不過使用期限早在去年12月31日已截止。（編輯：陳雅雲）