颱風天外送員GG！「6秒搶救片」瘋傳 眾一看餐點尷尬了
圓規颱風雖然並未登陸侵台，但受到外圍環流影響，昨11日仍舊帶來驚人風勢以及雨量，不少民眾待在家不想出門，就會點外送來家裡吃，而在網路上就瘋傳一段外送員送餐時，餐點意外全部飛走的影片，引來網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 07:03:01
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片「颱風天外送，只有一個字可以形容」只見影片中，該名外送員正準備聯絡客人下樓取餐，結果突然一陣大風，將餐點炸雞、Pizza吹高打翻，即便外送員想要即時搶救，仍舊來不及，餐點全變「在地美食」，短短6秒鐘，影片超過28萬人觀看。
貼文一出，網友紛紛回應「這下真的是在地美食了」、「真的建議平台，如果豪大雨或有颱風來，應該全面關閉外送服務」、「您的餐點已送達....在地板請自取」、「真尷尬，還是Pizza」、「我還是會堅持自己去買....超商什麼的都好」、「這搶救也太爛，怎麼跑反方向」、「真的慘了，客人臉應該綠掉」。
不過，也有網友看完影片表示「都是空的盒子吧，感覺是在演繹，告訴民眾這種天氣點外送有風險，也是在說外送員辛苦了」、「感覺是空的盒子在演戲，但就算是演的，也會真的有這種事發生，颱風天建議外送員不要冒風險出勤」。（編輯：張嘉哲）