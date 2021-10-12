台北高中生「每月生活費4千」夠用？網精算秒搖頭：太難
給孩子的生活費，究竟要多少才夠用呢？就有位女高中生表示，目前父母每個月給她4千生活費，要打理好平日的三餐、交通費等等，但總是不夠用，便希望向父母提案調整金額到5千。而文章曝光也立刻掀起各界討論，更有不少過來人精算後直搖頭「現在的物價，連每個月5千都不夠用」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 10:57:33
原PO在臉書《爆廢公社公開版》發文提到，自己是高中生，目前每個月父母給的生活費是4千，要打理好平日的三餐、交通費以及其餘雜項支出「因為不太夠用，已經不吃早餐了」。而4千元扣除交通月卡1280元後，就只剩下2720元，再加上「家裡的意思是不希望我出去打工，高中就是要好好念書，大學再找」，這讓原PO開始萌生，向媽媽提議生活費提高至5千的想法。
貼文曝光後立刻有不少網友回應「4000三餐真的不太夠，而且你還要扣掉1280，就算超省超省一天也是要100，這還不包含文具用品的錢」、「4000真的太少了，現在錢很小，沒有買什麼，一千就沒了」、「我以最便宜一餐50計算，一個月扣掉六日沒有上課有22天，光餐費就要3300了，再加通勤月票1280，等於一個月基本開銷4580，況且不要跟我說台北能一餐只吃50」、「以現在的物價來說一天200-300根本吃不飽，更別說是正在發育的孩子」、「每個月都在過黃金傳說，這金額在南部可能沒問題，但在台北我覺得真的太少」。
然而也有人留言狠酸「我以前一天10塊零用錢」、「我以前都靠自己打工，現在小孩太好過」、「我以前一個禮拜才100，14歲後就沒有跟家裡拿過錢」。原PO後續也更新現況，她在跟媽媽討論後，生活費也調整成5千元，針對各種酸言酸語，她也回應「某些人一天只花50、100元，也有人一個月零用錢上萬，本來不同的背景就會有不一樣的錢，每個家庭能負擔的也不同，我覺得不用去羨慕那些好野人，比是比不完的」。（編輯：潘毅）