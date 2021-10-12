圓規雨量驚人　氣象局估東半部最大降雨量恐達300毫米

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局局課長林秉煜表示，圓規颱風解除海警，由於過去整個降雨明顯，預期上半天降雨還是會持續，東半部地區今天整天降雨都相當明顯，目前降雨狀況，縣市十大排行第1名是在屏東西大武山443毫米，其次是花蓮、宜蘭、台東，其中屏東西大武山其實是發生在稜線上，其實是代表東部山區的降雨。
林秉煜指出，目前圓規颱風來到呂宋島西北側，對流雲系旺盛屈落在南海，台灣受到東南風的影響，所以迎風面有降雨發生，在上午花蓮跟台東有較強的對流雲系發生，從雷達回波圖分析，不斷有對流從外海移入花蓮、台東地區；另外，宜蘭、新北山區因為有東南風與地形影響，山區也容易下雨。西半部地區，則有中央山脈阻隔，降雨相對小。
林秉煜說，今天早上八點到下午兩點降雨情況最明顯，從宜蘭一路延伸到台東，以及屏東交界處，降雨情況劇烈，整體降雨大概要到下午兩點之後至晚間八點才會逐漸緩和，預估台東、花蓮、宜蘭等地，降雨最大量是150至250毫米，甚至會到300毫米左右。
林秉煜預測，未來宜蘭山區、花蓮地區、台東山區會有大豪雨發生機會，其中宜蘭、台東會有局部豪雨，屏東山區、新北山區、台中接近宜花交界依舊會有豪雨發生機會，大台北 、基隆、桃竹山區、南投、高雄山區會有局部大雨發生的機會。
台灣強風現象也持續發生，林秉煜表示，受到颱風影響，再加上東北風、地形效應，苗栗以北、台東、屏東 、綠島蘭嶼、金門馬祖、澎湖會有九到十級的強陣風，台灣周遭都有三米以上浪高，花東地區要特別小心。