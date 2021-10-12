路上遇「鐵支車牌」！他問：這多少錢 真實價值驚呆眾人
在台灣如「8888」、「1688」等特殊諧音的車牌號碼相當受到歡迎，因此公路總局也會特別將這些號碼開放競標，價格通常不斐。近日，就有網友在路上發現一輛汽車車牌為「VVV-6666」，讓他好奇這樣的車牌號碼要價多少，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 11:45:24
原PO在「Dcard」貼文指出，在路上遇到這輛汽車的車牌「VVV-6666」，好奇這個車牌要多少錢，車牌不僅有六六大順的諧音，前方還有VVV三個代表勝利的英文字母，看起來非常吉利。
而貼文曝光後，就有網友上監理服務網查詢，結果意外發現，這組車牌號碼是去年標出，起標金額原為6000元，經過75次競標之後，最終以65萬3千元標出；而也有網友發現，照片內車子的型號是賓士Maybach S650車款，該車款均價竟然高達1200萬元左右。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...車夠高檔了，車牌也是一等一，佩服」、「能把錢花到選車牌號碼上，真的是錢已經多到不知道要幹嘛」、「開一台車，但其實是兩台車的錢在路上跑」、「65萬都能在買一台國產了....好扯」、「之前也在逢甲看過一次VVV，第一次看到特殊牌覺得超酷哈哈哈哈」、「看過BBB-8888的，兩百多萬＝＝」、「有錢人的樸實無華」。（編輯：張嘉哲）