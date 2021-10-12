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領32k被女友罵不上進！男反喊「有房了」：為何不能躺平

▲有位從事餐飲業的男子目前領32K，對現狀也相當滿足，但卻被女友大罵「不上進」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有位從事餐飲業的男子目前領32K，對現狀也相當滿足，但卻被女友大罵「不上進」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-10-12 12:31:32

月薪的多寡除了影響生活品質，更可能會讓另一半心生憂慮。就有位從事餐飲業的男子目前領32K，對現狀也相當滿足，但卻被女友大罵「不上進」，詳細過程曝光也引起網路討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「今年我畢業後找了一個餐飲業的工作，薪水是32k，我覺得很夠用，但女友卻罵我『不思進取、不上進』，原因是『為什麼大學畢業了還要去做不用大學學歷一般的餐廳服務生』」。

原PO也詳述自己的經濟背景「家裡也不需要我養，爸媽自己的退休金都準備好了，而且也有多準備一兩間套房給我和我弟，經濟狀況方面，三萬多其實也很夠用啊，我一個月生活花費不到15000，一年存個20萬也不是問題」。

▲原PO分享自己與女友之間的價值觀差異。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO分享自己與女友之間的價值觀差異。（圖／翻攝Dcard）
最後原PO也不禁疑惑，「不懂為什麼我這樣就叫不思進取，工作能滿足我的需求不就好了嗎？為什麼一定要跟別人比較、不斷競爭？如果考慮未來結婚生小孩，現在通常都是雙薪了吧？而且我又沒有房貸壓力，會有什麼經濟壓力我不懂」。

而貼文曝光後，卻有不少網友搖頭回應「女朋友指的應該不是你的月薪，是你還年輕，明明可以選擇一個有發展的工作，但你卻在沒有未來性的工作上舒心的生活著」、「職業不分貴賤，但薪水高低這部分要看你未來想過怎麼樣的生活」、「如果你的未來規劃是不結婚不生兒女，這樣應該就可以了」、「可以感覺到你們觀念不太一樣，可以找個觀念相當的」。

但也有另一派人認為，「沒房貸就已經贏了」、「如果不需要付房貸，等於每個月少花2-5萬，不需負擔孝親費用，每個月少花1-3萬，三萬二我覺得挺夠用了啊」、「你唯一需要擔心的是這份工作可能會中年失業，32K沒有不行，但你可能需要找到像公職這種，可以保證讓你做到退休的工作」。（編輯：潘毅）

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