坐墊被吹走 推主去拯救見「貓咪石敢當」笑：該怎麼辦？
這個「石敢當」怎麼毛毛的啦！日本一名推主日前趁天氣好時清洗坐墊，放在屋外曬乾時被一陣強風吹走，當他前去搶救時卻晚了一步，原來有一隻「貓咪石敢當」早已捷足先登坐在上面，讓他當下不知該如何是好！
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 14:09:41
原來這名住在德島縣的推主很喜歡貓咪，住家附近也有不少浪浪出沒。日前推主趁天氣晴朗時，將家中坐墊清洗乾淨後放在院子裡曬乾，沒想到突然一陣狂風吹來將物品吹得到處亂飛，推主準備搶救坐墊時，突然發現上面長出一隻「毛毛石敢當」壓住坐墊，瞬間化解危機！
推主仔細一看原來這「石敢當」是一隻1歲左右的浪貓，牠與其他手足就住在推主家花圃後面，常常在院子裡玩耍。這天虎斑貓看見坐墊被吹到地上，立刻踩上去坐好坐滿，推主見虎斑貓一點都沒有離開的打算，不知道該如何是好，只好先拍下來分享在網路上！
沒想到「貓咪石敢當」的照片在短短3天內就吸引超過17萬人次按讚分享，不少網友都笑說：「很懂坐」、「找到坐墊還送一隻貓」、「是牠救你的坐墊，不然還要飛更遠」、「利用坐墊獲取一隻貓咪，計畫通」、「只好連同貓把坐墊一起拿回家了」、「所有權已經轉移」現在來看一段貓咪撒嬌的影片吧！（編輯：陳珮瑜）