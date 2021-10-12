遇暴雨遭客人嫌太慢！外送員曝「真實心聲」：我也很無奈
請體諒一下下雨天外送員的辛苦吧！一位外送員日前在爆怨公社發文，表示日前因為風雨非常大，外送員少了一半訂單卻多了一倍，因此被抱怨送餐太慢，讓版主相當哀怨地表示：「郎客啊，我也很無奈啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 15:34:35
原來這位化名散散的網友表示，日前因為圓規颱風外圍環流影響下爆雨，許多人選擇在家裡叫網路訂餐服務，訂單因此爆量但是許多外送員也選擇在家避雨休息一天，在人手少了50％的情形下，外頭風大雨大，大家不願意出門，加上系統無限量夾單，難免稍微延誤了送餐時間，卻讓10位客人中卻有7位狂抱怨「自己快餓死」，讓他非常無奈地表示：「郎客啊，我也很無奈啊！我保證外送員絕對不會拖你時間，我們以趟計價，一定是盡量速度效率。但是風大雨大，手上3張單以上，配送順序真的不是我們能決定的 ，而且真的騎不快 ，過大樓路口測風很可怕你知道嗎？」。
原Po同時也寫下身為外送員的心酸，表示在外奔波，遇見下雨天同時也汗流浹背、雨衣裡裡外外都在「下雨」，還要接受客人餓肚子時的發脾氣給負評影響薪水，一但碰到單量大時也是要送，不過給單順序真的不是外送員能決定的，有時候會耽誤到消費者的配送時間，不過原則上所有外送員都想要盡速將食物送到消費者手裡，因此真的不是故意要延誤送餐！
貼文一出立刻就有許多網友回應：「下雨又尖峰時段，點的人自己心裡沒點數嗎」、「這種天氣，願意幫我送餐，我就已經很感激了，怎麼有人就是一種花錢就是大爺的心態，真的很不懂體諒他人」、「又疊又夾，一次送四個位子真的會崩潰」、「ㄧ單賺個不到30元油錢都不夠了，口氣像你欠他們送餐ㄧ樣，拜託颱風天自己出門買不要害人」、「這些人真的是......颱風天要人家多快，外送員安全不用顧嗎？」。（編輯：陳珮瑜）