童年泡麵霸主！老饕跪求「經典神物」回歸：以前都囤一堆
台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光；不過也有一些「經典泡麵」停產後，讓民眾只能在記憶中回味，對此，就有一名女網友提及一款「絕版神物」，貼文一出， 網友們紛紛敲碗，希望能「重新上架」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 15:46:23
該名女網友在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》發文，分享了「阿Ｑ臭臭鍋」泡麵，雖然該款泡麵目前已經停產了，但美味的程度仍讓原PO難以忘懷。
原PO說，這款絕版的泡麵真的超級無敵好吃，可能因為太臭所以停產了，「如果它還在，是媲美炸醬麵的，也必定是家中囤貨的常備泡麵」，而她也透露自己覺得最好吃的是「泡菜」口味，「敲碗，好想吃，這是兒時回憶！以前吃的時候，臭到我爸問我在吃什麼」。
貼文一出，勾起不少人的回憶，「超好吃，希望能再重新生產」、「真的好吃，記憶中的好味道」、「這款我也愛吃，可是買不到了，真可惜」；另外，也有不少沒吃過的網友回應，「沒吃過！好想回到過去吃」、「好可惜......沒吃過......」、「沒吃過，看起來超好吃的」。（編輯：郭佩蓉）