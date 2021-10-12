好食券使用災情頻傳！民眾經濟部臉書狂洗版：沒得Pay阿
行政院為提振國內經濟，推出「振興五倍券」政策，經濟部加碼的500元好食券，更是吸引不少民眾為此採用數位綁定。然而好食券開放使用後卻災情頻傳，更有不少民眾到經濟部臉書留言洗版，希望能有解決方案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 15:33:27
五倍券10月8日開始發放使用後，經濟部也在臉書上說明「好食券」的使用方式「只要去有數位支付工具的餐飲、糕餅店或夜市、市場攤商消費，結帳時用綁定五倍券的數位工具來支付，系統就會優先從500元好食券額度扣除，至少一個月回饋一次！」
不過幾天下來，卻有不少民眾在留言下方抱怨「明明是列在名單上的連鎖店家，卻不給pay啊」、「網站裡面有顯示可以使用的的店家，剛剛直接去買說沒辦法用，太誇張了吧」、「上次的農遊卷、客庄卷、藝fun卷使用方式就都不錯！這次搞的太複雜了，又不能即時查看餘額」、「請讓老人家取消數位綁定，這裡不能用，那裡不能用，老人的頭腦無法消化這麼多的資訊」、「數位券根本是來考我們的！可以取消改回紙本嗎」、「夜市跟市場很多沒有刷卡機啊，請問綁信用卡怎麼用」、「設計得不好沒有關係，但請不要再搞出這種東西出來」。
事實上日前也有民眾領到數位綁定的好食券後，到官方網站上顯示可使用好食券火鍋店用餐，要結帳時才發現店家無法刷卡的尷尬情況。
而由地圖達人江明宗另外推出的「好食券地圖」，則額外多了篩選功能，能夠讓民眾搜尋支援台灣 Pay、Line Pay、悠遊卡等方式的店家，避免結帳時無法使用好食券的尷尬情況。（編輯：潘毅）