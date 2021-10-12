遇搶劫遭子彈擊中！他靠「這手機殼」全擋下 醫生超震驚
近年來人手一機的情景相當常見，不少人還會購買手機殼來保護手機，深怕不小心摔壞、泡水，但有人遇過這種情況嗎？近日，就有男子遭遇搶劫，過程中遭到子彈擊中，沒想到他使用的「這款」手機殼，竟為他擋下子彈，神奇的過程也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 16:51:35
綜合外媒報導，巴西一名男子在7日遭遇一場武裝搶劫，過程中不幸被子彈擊中，並於當日下午送往巴西伯南布哥州（Pernambuco）佩特羅利納市（Petrolina）的醫院，當醫生得知他被擊中後，便開始為最壞的情況做準備，但在檢查男子時，卻發現子彈根本沒傷到他。
報導指出，子彈僅擦傷男子的臀部，接著就被手機殼完美擋住，根據醫生的說法，雖然男子受到輕微震盪，但只感到臀部疼痛，及一點點瘀傷，因此在接受檢查幾分鐘後，就出院、回家了。
有趣的是，男子的手機殼圖案是《漫威》角色裡的「綠巨人浩克」，是一個擁有堅不可摧防禦力、驚人力量的英雄，如此的巧合也讓醫生感到十分驚訝，隨後將「浩克手機殼擋子彈」的照片分享上《Twitter》，貼文曝光後，也吸引6千多人按讚，紛紛驚呼「真的太神奇了！」（編輯：許智超）