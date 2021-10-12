車位租金便宜500！他驚覺「出過人命」怕爆 網反曝1重點
對於部分開車族來說，停車位的月租金是一筆不小開銷。就有網友找到一處停車場租金比其他地方便宜5百，但後來才發現，此處2年前曾出過人命。而細節曝光後，多數人卻認為「便宜更重要」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 16:40:17
原PO在論壇PTT上發文提到「大家會在意停車場是凶宅？現在租的車位是塔式機械車位，但後來才得知兩年前有人輕生跳樓。現在夜深我停完車都會感覺有點毛毛的，大家會在意嗎？還是覺得不要迷信？」
貼文曝光後立刻有不少網友回應「租的話我是不在意啦，買的就要仔細考量囉」、「租的還是買的？有省到錢的話不用在意」、「根本沒差，現在能省錢比較重要」、「帳單比什麼都可怕，活人只會跟你要錢」、「地球上沒死過人的地方不多了，不用沒事自己嚇自己」；此外也有人更注重別的問題「會在意的點不是命案，而是機械車位會不會故障」。（編輯：潘毅）
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