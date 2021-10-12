水逆發威？他咬雞腿見「一幕」崩潰 網笑：這技術不簡單
「雞腿」是許多台灣民眾愛吃的食物之一，也是便當店或自助餐店必備的菜色，雞腿料理的方式多元又方便快速，深受不少外食族喜愛。不過，就有網友在吃雞腿時，咬下了第一口，眼前的一幕卻讓他瞬間傻眼，因此忍不住抱怨「水逆開始了嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 17:58:29
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見他正在吃一隻雞腿，但咬了第一口，竟看到雞腿裡面的肉，跟外層的雞腿皮相隔一段距離，裡頭的空氣也相當多，因此也可以知道，這隻雞腿其實沒有想像中的大，這讓他難過地說「水逆開始了嗎？」
貼文曝光後，卻笑翻一票網友，紛紛留言回應，「根本是空氣炸棒腿」、「看了兩秒才反應過來，幫QQ」、「不要打開，人家會害羞」、「中間應該有墊水餃」、「縮的太離譜了吧！」、「可能嚇到縮起來了」、「這一咬可能會先咬到自己舌頭」、「就是雞啊，熱漲冷縮」。
此外，有不少人認為，要把雞腿炸成這樣也不簡單，「這個功夫就厲害了！」、「要炸成這樣也要有技術的」、「老闆的技術真不簡單」、「這可是只有巷子口賣炸雞的阿姨才有辦法辦到的獨門絕技」、「其實能做一個這麼漂亮的殼滿厲害的」。（編輯：許智超）